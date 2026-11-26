Когда начинается метеорологическая зима

Специалисты рассказали, что метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0°C - в сторону понижения.

Происходит это обычно:

на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце ноября;

по Украине в целом - в первой декаде декабря;

на юге страны - во второй декаде декабря.

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Особенности погоды в Украине в декабре

В УкрГМЦ сообщили, что в течение декабря в большинстве областей образуется снежный покров.

"Лишь на юге страны устанавливается не каждый год", - уточнили синоптики.

Кроме того, в декабре в Украине отмечаются:

сильный ветер;

метели;

налипание мокрого снега;

гололед;

во время оттепелей - туманы.

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Средние температуры в течение декабря

Согласно короткой климатической характеристике, средняя месячная температура воздуха в декабре составляет:

по Украине - около -1...-5°C (мороза);

в южных областях и на Закарпатье - местами от 0°C до +2°C;

в Крыму - до +6°C.

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Абсолютные температурные минимумы

Абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет, по данным синоптиков, от 22,2 до 34,2 градуса мороза.

Еще более низкие значения - от 34,5 до 37,9 градусов ниже нуля - встречались местами:

в большинстве восточных областей;

во Львовской области;

в Ивано-Франковской области.

При этом на юге страны - кое-где от 10,4 до 24,4 градусов со знаком "минус".

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Абсолютные температурные максимумы

Абсолютный максимум температуры воздуха в течение первого месяца зимы:

по Украине - от 9,7 до 20,2 градусов тепла;

в Крыму - местами до +25,4°C.

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Сколько осадков бывает в начале зимы

По данным экспертов УкрГМЦ, среднее месячное количество осадков в течение декабря составляет:

по Украине - около 30-66 мм;

на Закарпатье, в Карпатах и в Крыму - местами 76-139 мм.

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Каким может быть декабрь 2026 года

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2026 года.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от -4°C (мороза) до +3°C (тепла).

"Что близко к норме", - констатировали в УкрГМЦ.

Средняя температура воздуха в декабре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)

Тем временем количество осадков в течение последнего месяца года ожидается (в среднем) на уровне:

34-78 мм - по Украине;

81-105 мм - в горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах (местами).

"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в пресс-службе Укргидрометцентра.