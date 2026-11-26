Особливості погоди в Україні в грудні: синоптики УкрГМЦ дали попередній прогноз
Метеорологічна зима не завжди приходить за календарем. Тож синоптики нагадали, коли відбувається такий перехід, яким буває грудень в Україні та що може принести цей місяць у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Коли починається метеорологічна зима
Спеціалісти розповіли, що метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0°C - у бік зниження.
Відбувається це зазвичай:
- на північному сході країни та у Карпатах - наприкінці листопада;
- по Україні загалом - у першій декаді грудня;
- на півдні країни - у другій декаді грудня.
Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози
Особливості погоди в Україні в грудні
В УкрГМЦ повідомили, що впродовж грудня в більшості областей утворюється сніговий покрив.
"Лише на півдні країни встановлюється не кожного року", - уточнили синоптики.
Крім того, у грудні в Україні відмічаються:
- сильний вітер;
- хуртовини;
- налипання мокрого снігу;
- ожеледь;
- під час відлиг - тумани.
Читайте також: Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення та навпаки
Середні температури впродовж грудня
Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря в грудні складає:
- по Україні - близько -1...-5°C (морозу);
- у південних областях та на Закарпатті - місцями від 0°C до +2°C;
- у Криму - до +6°C.
Читайте також: Чи загрожують Україні аномальний холод і мороз, як минулої зими: відповідь кліматолога
Абсолютні температурні мінімуми
Абсолютний мінімум температури повітря в грудні становить, за даними синоптиків, від 22,2 до 34,2 градусів морозу.
Ще нижчі значення - від 34,5 до 37,9 градусів нижче нуля - траплялись місцями:
- у більшості східних областей;
- у Львівській області;
- в Івано-Франківській області.
При цьому на півдні країни - подекуди від 10,4 до 24,4 градусів зі знаком "мінус".
Читайте також: Чому -25 взимку не аномалія та чи загрожує Україні "сибірський вибух": пояснює кліматолог
Абсолютні температурні максимуми
Абсолютний максимум температури повітря впродовж першого місяця зими:
- по Україні - від 9,7 до 20,2 градусів тепла;
- у Криму - місцями до +25,4°C.
Читайте також: Більшість місяців тепліші за норму: в УкрГМЦ пояснили, чи є аномальним тепло в Україні
Скільки опадів буває на початку зими
За даними експертів УкрГМЦ, середня місячна кількість опадів впродовж грудня складає:
- по Україні - близько 30-66 мм;
- на Закарпатті, у Карпатах та в Криму - місцями 76-139 мм.
Читайте також: Чи буде цьогоріч сніжна зима в Україні: кліматолог дала прогноз
Яким може бути грудень 2026 року
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні від -4°C (морозу) до +3°C (тепла).
"Що близько до норми", - констатували в УкрГМЦ.
Середня температура повітря у грудні 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)
Тим часом кількість опадів впродовж останнього місяця року очікується (в середньому) на рівні:
- 34-78 мм - по Україні;
- 81-105 мм - у гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської області та в Кримських горах (місцями).
"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінює мікроклімат міст забруднення повітря.
Крім того, у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших.
Читайте також, якою може бути прийдешня зима в Україні й чи вплине на неї "супер" Ель-Ніньйо.