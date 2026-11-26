Метеорологічна зима не завжди приходить за календарем. Тож синоптики нагадали, коли відбувається такий перехід, яким буває грудень в Україні та що може принести цей місяць у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Коли починається метеорологічна зима

Спеціалісти розповіли, що метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0°C - у бік зниження.

Відбувається це зазвичай:

на північному сході країни та у Карпатах - наприкінці листопада;

по Україні загалом - у першій декаді грудня;

на півдні країни - у другій декаді грудня.

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Особливості погоди в Україні в грудні

В УкрГМЦ повідомили, що впродовж грудня в більшості областей утворюється сніговий покрив.

"Лише на півдні країни встановлюється не кожного року", - уточнили синоптики.

Крім того, у грудні в Україні відмічаються:

сильний вітер;

хуртовини;

налипання мокрого снігу;

ожеледь;

під час відлиг - тумани.

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Середні температури впродовж грудня

Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря в грудні складає:

по Україні - близько -1...-5°C (морозу);

у південних областях та на Закарпатті - місцями від 0°C до +2°C;

у Криму - до +6°C.

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Абсолютні температурні мінімуми

Абсолютний мінімум температури повітря в грудні становить, за даними синоптиків, від 22,2 до 34,2 градусів морозу.

Ще нижчі значення - від 34,5 до 37,9 градусів нижче нуля - траплялись місцями:

у більшості східних областей;

у Львівській області;

в Івано-Франківській області.

При цьому на півдні країни - подекуди від 10,4 до 24,4 градусів зі знаком "мінус".

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Абсолютні температурні максимуми

Абсолютний максимум температури повітря впродовж першого місяця зими:

по Україні - від 9,7 до 20,2 градусів тепла;

у Криму - місцями до +25,4°C.

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Скільки опадів буває на початку зими

За даними експертів УкрГМЦ, середня місячна кількість опадів впродовж грудня складає:

по Україні - близько 30-66 мм;

на Закарпатті, у Карпатах та в Криму - місцями 76-139 мм.

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Яким може бути грудень 2026 року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2026 року.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні від -4°C (морозу) до +3°C (тепла).

"Що близько до норми", - констатували в УкрГМЦ.

Середня температура повітря у грудні 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом кількість опадів впродовж останнього місяця року очікується (в середньому) на рівні:

34-78 мм - по Україні;

81-105 мм - у гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської області та в Кримських горах (місцями).

"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.