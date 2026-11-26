Нічний обстріл Києва: постраждали семеро осіб, двоє з них в тяжкому стані
У Києві в ніч проти 26 листопада внаслідок російської балістичної атаки постраждали семеро людей. Під ударом опинився Деснянський район, де виникли пожежі у двох нежитлових будівлях та торговельному центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Віталія Кличка.
"Внаслідок нічної атаки ворога постраждали 7 людей.
Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані", - написав Кличко.
Що відомо про атаку на Київ
Російські війська атакували столицю балістичними ракетами близько опівночі 25 листопада. Влучання та пошкодження зафіксували у Деснянському районі.
Раніше мер повідомляв про влучання в будівлю на території промислової зони, ще одну нежитлову будівлю та торговельний центр. На місцях виникли пожежі, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.
Під час атаки мешканців столиці закликали перебувати в укриттях.
Нагадаємо, ввечері 24 листопада російський дрон влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. На першому та другому поверхах спалахнула пожежа.
Також тоді 24 листопада Росія вдарила по Києву. Пожежа на складах спалахнула у Голосіївському районі.