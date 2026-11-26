Особенности погоды в Украине в декабре: синоптики УкрГМЦ дали предварительный прогноз
Метеорологическая зима не всегда приходит по календарю. Поэтому синоптики напомнили, когда происходит такой переход, каким бывает декабрь в Украине и что может принести этот месяц в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Когда начинается метеорологическая зима
Специалисты рассказали, что метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0°C - в сторону понижения.
Происходит это обычно:
- на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце ноября;
- по Украине в целом - в первой декаде декабря;
- на юге страны - во второй декаде декабря.
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Особенности погоды в Украине в декабре
В УкрГМЦ сообщили, что в течение декабря в большинстве областей образуется снежный покров.
"Лишь на юге страны устанавливается не каждый год", - уточнили синоптики.
Кроме того, в декабре в Украине отмечаются:
- сильный ветер;
- метели;
- налипание мокрого снега;
- гололед;
- во время оттепелей - туманы.
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Средние температуры в течение декабря
Согласно короткой климатической характеристике, средняя месячная температура воздуха в декабре составляет:
- по Украине - около -1...-5°C (мороза);
- в южных областях и на Закарпатье - местами от 0°C до +2°C;
- в Крыму - до +6°C.
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Абсолютные температурные минимумы
Абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет, по данным синоптиков, от 22,2 до 34,2 градуса мороза.
Еще более низкие значения - от 34,5 до 37,9 градусов ниже нуля - встречались местами:
- в большинстве восточных областей;
- во Львовской области;
- в Ивано-Франковской области.
При этом на юге страны - кое-где от 10,4 до 24,4 градусов со знаком "минус".
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Абсолютные температурные максимумы
Абсолютный максимум температуры воздуха в течение первого месяца зимы:
- по Украине - от 9,7 до 20,2 градусов тепла;
- в Крыму - местами до +25,4°C.
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Сколько осадков бывает в начале зимы
По данным экспертов УкрГМЦ, среднее месячное количество осадков в течение декабря составляет:
- по Украине - около 30-66 мм;
- на Закарпатье, в Карпатах и в Крыму - местами 76-139 мм.
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Каким может быть декабрь 2026 года
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2026 года.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от -4°C (мороза) до +3°C (тепла).
"Что близко к норме", - констатировали в УкрГМЦ.
Средняя температура воздуха в декабре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)
Тем временем количество осадков в течение последнего месяца года ожидается (в среднем) на уровне:
- 34-78 мм - по Украине;
- 81-105 мм - в горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах (местами).
"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в пресс-службе Укргидрометцентра.
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