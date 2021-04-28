Организаторы Олимпиады в Токио договорились о тестах спортсменов на COVID-19 на время игр
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио договорились о графике тестирования спортсменов на коронавирус в период проведения соревнований. Участники должны будут сдать два анализа перед прилетом в Японии и затем еще в течение трех дней после прибытия в страну.
Об этом говорится в совместном заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) и японского правительства.
Отмечается, что МОК и японская сторона пересмотрели сборник правил, опубликованный в феврале 2021 года. Среди наиболее важных изменений - обязательное тестирование спортсменом на коронавирус.
“Все участники должны пройти два теста на COVID-19 перед полетом в Японию”, - подчеркивается в заявлении.
Далее все спортсмены и те, кто находится в непосредственной близости от них, будут проходить тестирование ежедневно, чтобы минимизировать риск необнаруженных положительных случаев COVID-19. Остальные участники Игр будут проходить тестирование ежедневно в течение трех дней после прибытия. По прошествии первых трех дней и в течение всего периода пребывания они будут регулярно проходить тестирование в зависимости от функционального характера и уровня контактов со спортсменами.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей.
Отметим, в случае введения японскими властями режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, то это не повлияет на проведение Олимпийских игр. Олимпийская деревня будет самым безопасным местом в стране, заверил глава МОК Томас Бах.
Также ранее американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине.