Організатори Олімпіади в Токіо домовилися про тести спортсменів на COVID-19 на час ігор

Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо домовилися про графік тестування спортсменів на коронавірус в період проведення змагань . Учасники повинні будуть здати два аналізи перед прильотом в Японії і потім ще протягом трьох днів після прибуття в країну.

Про це йдеться у спільному заяві Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і японського уряду.

Відзначається, що МОК і японська сторона переглянули збірник правил, опублікований в лютому 2021 року. Серед найбільш важливих змін - обов'язкове тестування спортсменом на коронавірус.

"Всі учасники повинні пройти два тести на COVID - 19 перед польотом до Японії", - підкреслюється в заяві.

Далі всі спортсмени та ті, хто знаходиться в безпосередній близькості від них, будуть проходити тестування щодня, щоб мінімізувати ризик невиявлених позитивних випадків COVID-19. Решта учасників Ігор будуть проходити тестування щодня протягом трьох днів після прибуття. Після перших трьох днів і протягом усього періоду перебування вони будуть регулярно проходити тестування в залежності від функціонального характеру і рівня контактів зі спортсменами.