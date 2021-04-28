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Організатори Олімпіади в Токіо домовилися про тести спортсменів на COVID-19 на час ігор

Новость на русском → Токіо, Середа 28 квітня 2021 15:23
Організатори Олімпіади в Токіо домовилися про тести спортсменів на COVID-19 на час ігор Фото: Олімпіада в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: РБК-Україна

Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо домовилися про графік тестування спортсменів на коронавірус в період проведення змагань. Учасники повинні будуть здати два аналізи перед прильотом в Японії і потім ще протягом трьох днів після прибуття в країну.

Про це йдеться у спільному заяві Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і японського уряду.

Відзначається, що МОК і японська сторона переглянули збірник правил, опублікований в лютому 2021 року. Серед найбільш важливих змін - обов'язкове тестування спортсменом на коронавірус.

"Всі учасники повинні пройти два тести на COVID - 19 перед польотом до Японії", - підкреслюється в заяві.

Далі всі спортсмени та ті, хто знаходиться в безпосередній близькості від них, будуть проходити тестування щодня, щоб мінімізувати ризик невиявлених позитивних випадків COVID-19. Решта учасників Ігор будуть проходити тестування щодня протягом трьох днів після прибуття. Після перших трьох днів і протягом усього періоду перебування вони будуть регулярно проходити тестування в залежності від функціонального характеру і рівня контактів зі спортсменами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Японії розглядає можливість проведення Олімпійських ігор в Токіо без іноземних глядачів.

Зазначимо, у разі введення японською владою режиму надзвичайної ситуації через коронавірус, то це не вплине на проведення Олімпійських ігор. Олімпійське село буде найбезпечнішим місцем в країні, запевнив глава МОК Томас Бах.

Також раніше американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

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