Олимпийские игры в Токио могут провести без иностранных зрителей

Власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей. Такое решение могут принять, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Об этом сообщает газета Mainichi.

Отмечается, что решение по данному вопросу может быть принято в течение месяца. "Решение было принято на фоне обеспокоенности общественности распространением коронавируса. Чиновники продолжают изучать возможность проведения Игр с участием отечественных зрителей и рассматривают вопрос о том, сколько посетителей будет допущено на эти площадки", - сообщает издание. При этом близкие источники издания к правительству утверждают, что Япония не может в нынешних условиях принимать зрителей из-за границы.