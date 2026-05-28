ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В "Орешнике", которым РФ атаковала Украину, нашли белорусский след

14:06 28.05.2026 Чт
3 мин
В новейшей ракете России обнаружили компоненты двадцатилетней давности
aimg Елена Чупровская
В "Орешнике", которым РФ атаковала Украину, нашли белорусский след Фото: Союзник Путина помогает строить ракеты (president.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Компоненты "Орешника", которым Россия ударила по Украине 24 мая, изготовлены на заводе в Беларуси. Послам ЕС показали начинку новой российской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Читайте также: Украина разрабатывает комплекс ПВО Freya: что известно о доступном аналоге Patriot

Что показали послам

В Киеве состоялась встреча с послами европейских стран. На ней присутствовали заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, представители Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора.

Послам продемонстрировали реальные детали с ракет и дронов, которыми в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину. В частности показали фрагменты "Цирконов", "Калибров", Х-101 и дронов "Герань-2".

В этих видах оружия нашли компоненты из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран - некоторые изготовлены в этом году.

Отдельно послам показали платы из "Орешника". Там - другая картина.

Белорусский след в "Орешнике"

Платы с "Орешника" содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в течение 2004-2014 годов. Часть из них сделана на минском заводе "Интеграл" - это микрочипы и платы для крылатых ракет и "Орешника".

Власюк подчеркнул: Беларусь до сих пор имеет доступ к иностранной электронике, и этот канал надо перекрыть.

Владислав Власюк призвал остановить поставки деталей в Россию.

"Нам нужно сосредоточиться и действительно остановить поставки деталей, поступающих в Россию. Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", - сказал он.

Павел Палиса обратился к дипломатам с призывом усилить уже действующие санкционные ограничения и ускорить работу над новыми пакетами.

"Вам известно, что Россия заявляет, что они готовы запускать больше ракет для поражения объектов в Украине, особенно в Киеве. Все видели результаты", - сказал он.

Палиса отметил, что речь идет не о "центрах принятия решений", как цинично заявляют в Москве, а об ударах по гражданским.

"Они не способны наносить такие удары самостоятельно, без помощи или промышленной базы из других стран", - подчеркнул он.

Ранее уже возникал вопрос о том, есть ли в "Орешнике" вообще иностранные компоненты. Владислав Власюк допускал: в этой ракете, в отличие от других, могут отсутствовать детали иностранного производства.

Как сообщало РБК-Украина, во время атаки 24 мая Россия выпустила два "Орешника". Один попал в Киевской области, судьба второго стала известна из письма президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу:. Выяснилось, что ракета упала на оккупированной части Донецкой области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь Война в Украине Ракеты Ракета Орешник
Новости
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены