"Орєшнік" - законна ціль: Зеленський зробив заяву про російські ракети у Білорусі

НАТО повинно розглядати "Орєшнік" як легітимну ціль, а Україна оцінюватиме відповідну загрозу з Білорусі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, наразі Росія ще не завезла весь "Орєшнік" до Білорусі, але вже доставила відповідну техніку. Він зазначив, що Росія намагається демонструвати силу та залякувати Європу.
"На мій погляд, НАТО повинно дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу", - каже Зеленський.
Окремо Зеленський прокоментував заяви про можливі спільні військові навчання Росії та Білорусі.
За його словами, під час попередніх масштабних навчань розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому такі дії становлять ризики.
"Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - каже Зеленський.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже перебуває на бойовому чергуванні на території країни. За його словами, у Білорусі розміщене тактичне ядерне озброєння, а з появою нового ракетного комплексу арсенал може поповнитися ще до десяти таких систем від Росії.
Зеленський зазначив, що українська сторона знає про місце розташування нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі, і ці дані передаються міжнародним партнерам.
Попередньо вважається, що "Орєшнік" може бути модифікацією ракети РС-26 "Рубеж", дальність якої, за неофіційними оцінками, сягає близько 5500 кілометрів. Водночас у відкритих джерелах інформації про цю систему залишається небагато.