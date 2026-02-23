"Орешник" - законная цель: Зеленский сделал заявление о российских ракетах в Беларуси

О ракетах и действиях России

По словам Зеленского, пока Россия еще не завезла весь "Орешник" в Беларусь, но уже доставила соответствующую технику. Он отметил, что Россия пытается демонстрировать силу и запугивать Европу.

"На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают больше шоу", - говорит Зеленский.

Учения РФ и Беларуси

Отдельно Зеленский прокомментировал заявления о возможных совместных военных учениях России и Беларуси.

По его словам, во время предыдущих масштабных учений началось полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому такие действия представляют риски.

"Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - говорит Зеленский.