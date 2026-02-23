"Орєшнік" - законна ціль: Зеленський зробив заяву про російські ракети у Білорусі

Про ракети та дії Росії

За словами Зеленського, наразі Росія ще не завезла весь "Орєшнік" до Білорусі, але вже доставила відповідну техніку. Він зазначив, що Росія намагається демонструвати силу та залякувати Європу.

"На мій погляд, НАТО повинно дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу", - каже Зеленський.

Навчання РФ та Білорусі

Окремо Зеленський прокоментував заяви про можливі спільні військові навчання Росії та Білорусі.

За його словами, під час попередніх масштабних навчань розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому такі дії становлять ризики.

"Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - каже Зеленський.