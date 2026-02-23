ua en ru
"Орешник" - законная цель: Зеленский сделал заявление о российских ракетах в Беларуси

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 14:25
"Орешник" - законная цель: Зеленский сделал заявление о российских ракетах в Беларуси Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель, а Украина будет оценивать соответствующую угрозу из Беларуси.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

О ракетах и действиях России

По словам Зеленского, пока Россия еще не завезла весь "Орешник" в Беларусь, но уже доставила соответствующую технику. Он отметил, что Россия пытается демонстрировать силу и запугивать Европу.

"На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают больше шоу", - говорит Зеленский.

Учения РФ и Беларуси

Отдельно Зеленский прокомментировал заявления о возможных совместных военных учениях России и Беларуси.

По его словам, во время предыдущих масштабных учений началось полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому такие действия представляют риски.

"Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - говорит Зеленский.

"Орешник" в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже находится на боевом дежурстве на территории страны. По его словам, в Беларуси размещено тактическое ядерное вооружение, а с появлением нового ракетного комплекса арсенал может пополниться еще до десяти таких систем от России.

Зеленский отметил, что украинская сторона знает о месте расположения новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси, и эти данные передаются международным партнерам.

Предварительно считается, что "Орешник" может быть модификацией ракеты РС-26 "Рубеж", дальность которой, по неофициальным оценкам, достигает около 5500 километров. В то же время в открытых источниках информации об этой системе остается немного.

