Україна за крок до кредиту від МВФ: названо дату вирішального засідання

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого розгляне питання про виділення Україні кредиту в розмірі 8,1 мільярда доларів за чотирирічною програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначають у виданні, МВФ готовий остаточно затвердити пакет допомоги, який був узгоджений на рівні персоналу ще восени минулого року.

При цьому МВФ пом'якшив свої попередні вимоги до Києва.

"Раніше фонд вимагав від Києва подання непопулярного всередині країни законопроєкту про податок, але з того часу скасував цю вимогу", - йдеться у повідомленні.

У самому МВФ наголошують, що українська сторона виконала всі необхідні зобов'язання для отримання фінансування.

"Україна виконала всі умови, необхідні для схвалення радою директорів", - заявляли в установі на початку цього місяця.