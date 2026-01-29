ЄС хоче брати комісію з кредитних коштів для України: подробиці

Деякі країни-члени Європейського Союзу вимагають зобов'язати країни, що не входять до блоку, сплачувати комісію за укладення контрактів з Україною, якщо ці контракти оплачуються коштами з кредиту в 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Власні джерела повідомили виданню, що низка країн ЄС, в тому числі Франція, вимагають зобов'язати країни, що не входять до блоку, сплачувати попередню комісію за укладення контрактів з Україною - якщо контракти оплачуються кредитними коштами.

Франція та її прибічники заявляють, що надання третім країнам такого ж рівня доступу до коштів кредиту для України, як і членам ЄС, мовляв, було б нібито "несправедливим".

Річ у тім, що позику Україні будуть обслуговувати саме члени ЄС. А одне з положень кредитної угоди для України - вимога купувати обладнання, зброю та боєприпаси тільки в ЄС, якщо це можливо. Але якщо неможливо, можлива участь третіх країн - Британії, США та інших.