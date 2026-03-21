Орбан влаштував шабаш на свою підтримку, серед виступаючих був Трамп

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан для демонстрації своєї нібито підтримки влаштував у Будапешті захід, який назвали "п'ята американська консервативна конференція". Там навіть виступив президент США Дональд Трамп.

Зокрема Трамп вже вчергове заявив, що він, мовляв, підтримує переобрання Орбана та підтримує його політичну партію. Сам Орбан, на думку Трампа, нібито "сильний лідер".

"Ви маєте мою повну, безумовну підтримку... Він показав, на що здатна країна, коли вона захищає свої кордони, свою культуру, свою спадщину, свій суверенітет та свої інтереси", - заявив Трамп.

Президент США також заявив, що Європі, мовляв, потрібно взяти себе в руки, оскільки "в неї так багато проблем". Трамп вважає, що континент повинен наслідувати приклад Орбана. Саме тому президент США хоче, щоб Орбан переміг на виборах у квітні.

При цьому на пропагандистському заході були присутні інші європейські політики правого та проросійського спрямування. Наприклад, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, який очолює уряд "Грузинської мрії" - легітимність цієї проросійської партії перебуває під питанням з точки зору грузинської опозиції.

Серед інших гостей пропагандистського шабашу був також лідер лідер нідерландської антиєвропейської Партії свободи Герт Вілдерс. Повинні були також бути присутніми президент Аргентини Хав'єр Мілей та новий прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, але вони в останній момент скасували свої візити.

Втім, Бабіш, якого підозрюють в антиєвропейських настроях, все ж виступив на конференції. Як і Трамп, він зробив це в режимі онлайн.