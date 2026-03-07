Мадяр звинуватив Орбана в роботі з російським ГРУ: що задумав прем'єр Угорщини
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан запросив у країну представників розвідки РФ, щоб ті вплинули на результати майбутніх виборів до парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
За словами Мадяра, Орбан є першим після колишнього прем'єр-міністра країни Яноша Кадара, хто запросив росіян в Угорщину. Опозиціонер зажадав негайно припинити втручання.
"За інформацією з кількох джерел, кілька тижнів тому в Будапешт уже прибули чоловіки з військової розвідки РФ (ГРУ) вже з метою і завданням вплинути на підсумки угорських виборів. Те ж саме робили раніше в Молдові", - пише Мадяр.
Він назвав "абсолютно безпрецедентним" той факт, що влада, "яка ось-ось впаде", хоче вплинути на вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь.
"Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити цю операцію і вислати з Угорщини співробітників російських спецслужб, які прибули сюди під дипломатичним прикриттям", - ще раз підкреслив Мадяр.
Крім того, політик вимагає скликати Комітет нацбезпеки і профінансувати його про це.
"Як майбутній глава уряду я вимагаю негайного роз'яснення про те, яку інформацію угорський уряд отримав від служб союзних країн про російське втручання і чому досі не вжив заходів у зв'язку з цією безпрецедентною російською операцією", - ідеться в пості.
Резюмуючи Мадяр додав, що Угорщині потрібне керівництво, яке не наражатиме країну на жодну загрозу з боку Сходу, чи то від очільника Кремля Володимира Путіна, чи то від президента України Володимира Зеленського.
"В інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним", - підсумував Мадяр.
Вибори в Угорщині та втручання РФ
Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться вже наступного місяця, 12 квітня. Вони будуть уже десятими з 1990 року.
Згідно з останніми опитуваннями, партія Віктора Орбана може програти на цих виборах. Як відомо, сам Орбан є проросійським політиком, про що свідчать багато його дій.
На цьому тлі проєкт VSquare дізнався, що очільник Кремля Володимир Путін доручив політтехнологам і військовій розвідці втрутитися у вибори в країні, щоб забезпечити перемогу Орбану і його партії.