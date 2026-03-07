ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мадяр звинуватив Орбана в роботі з російським ГРУ: що задумав прем'єр Угорщини

18:56 07.03.2026 Сб
2 хв
Представники ГРУ вже кілька тижнів у Будапешті
aimg Едуард Ткач
Мадяр звинуватив Орбана в роботі з російським ГРУ: що задумав прем'єр Угорщини Фото: Віктор Орбан (Getty Images)

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан запросив у країну представників розвідки РФ, щоб ті вплинули на результати майбутніх виборів до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Читайте також: Епоха Орбана під загрозою: партія прем'єра Угорщини рекордно відстає перед виборами

За словами Мадяра, Орбан є першим після колишнього прем'єр-міністра країни Яноша Кадара, хто запросив росіян в Угорщину. Опозиціонер зажадав негайно припинити втручання.

"За інформацією з кількох джерел, кілька тижнів тому в Будапешт уже прибули чоловіки з військової розвідки РФ (ГРУ) вже з метою і завданням вплинути на підсумки угорських виборів. Те ж саме робили раніше в Молдові", - пише Мадяр.

Він назвав "абсолютно безпрецедентним" той факт, що влада, "яка ось-ось впаде", хоче вплинути на вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь.

"Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити цю операцію і вислати з Угорщини співробітників російських спецслужб, які прибули сюди під дипломатичним прикриттям", - ще раз підкреслив Мадяр.

Крім того, політик вимагає скликати Комітет нацбезпеки і профінансувати його про це.

"Як майбутній глава уряду я вимагаю негайного роз'яснення про те, яку інформацію угорський уряд отримав від служб союзних країн про російське втручання і чому досі не вжив заходів у зв'язку з цією безпрецедентною російською операцією", - ідеться в пості.

Резюмуючи Мадяр додав, що Угорщині потрібне керівництво, яке не наражатиме країну на жодну загрозу з боку Сходу, чи то від очільника Кремля Володимира Путіна, чи то від президента України Володимира Зеленського.

"В інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним", - підсумував Мадяр.

Вибори в Угорщині та втручання РФ

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться вже наступного місяця, 12 квітня. Вони будуть уже десятими з 1990 року.

Згідно з останніми опитуваннями, партія Віктора Орбана може програти на цих виборах. Як відомо, сам Орбан є проросійським політиком, про що свідчать багато його дій.

На цьому тлі проєкт VSquare дізнався, що очільник Кремля Володимир Путін доручив політтехнологам і військовій розвідці втрутитися у вибори в країні, щоб забезпечити перемогу Орбану і його партії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина
Новини
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС