Орбан устроил шабаш в свою поддержку, среди выступающих был Трамп

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан для демонстрации своей якобы поддержки устроил в Будапеште мероприятие, которое назвали "пятая американская консервативная конференция". Там даже выступил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание HVG .

В частности Трамп уже в очередной раз заявил, что он, мол, поддерживает переизбрание Орбана и поддерживает его политическую партию. Сам Орбан, по мнению Трампа, якобы "сильный лидер".

"Вы имеете мою полную, безусловную поддержку... Он показал, на что способна страна, когда она защищает свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои интересы", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что Европе, мол, нужно взять себя в руки, поскольку "у нее так много проблем". Трамп считает, что континент должен последовать примеру Орбана. Именно поэтому президент США хочет, чтобы Орбан победил на выборах в апреле.

При этом на пропагандистском мероприятии присутствовали другие европейские политики правого и пророссийского направления. Например, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, возглавляющий правительство "Грузинской мечты" - легитимность этой пророссийской партии находится под вопросом с точки зрения грузинской оппозиции.

Среди других гостей пропагандистского шабаша был также лидер лидер лидер нидерландской антиевропейской Партии свободы Герт Вилдерс. Должны были также присутствовать президент Аргентины Хавьер Милей и новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, но они в последний момент отменили свои визиты.

Впрочем, Бабиш, которого подозревают в антиевропейских настроениях, все же выступил на конференции. Как и Трамп, он сделал это в режиме онлайн.