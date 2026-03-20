Мерц натякнув на неприємності для Орбана через блокування грошей для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц натякнув, що проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан матиме великі неприємності через блокування кредиту для України. Оскільки Орбан порушив лояльність до Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца під час брифінгу 20 березня.
Мерц назвав дії Орбана грубим порушенням лояльності до ЄС, оскільки країни-учасниці зобов'язувалися підтримувати одна одну та "домовилися, що можемо покладатися на дане один одному слово". Те, що зробив Орбан, перекреслює деякі принципи блоку.
"Це - грубе порушення лояльності між державами-членами і завдає шкоди дієздатності та репутації Європейського Союзу в цілому", - зазначив Мерц.
Також Мерц підтвердив, що Єврокомісія отримала завдання перевірити додаткові можливості надання Україні обіцяного фінансування. Канцлер висловив сподівання, що ЄС зможе здійснити виплати і "це станеться якомога швидше". Мета, за його словами, залишається незмінною - "дві третини на військове і одна третина на цивільне оснащення".
Щодо проблем для Орбана - Мерц запевнив, що під час бюджетних консультацій він обов'язково підніме тему дій угорського прем'єра. ЄС не залишить його дії безкарними.
"Ми згодні з тим, що те, що сталося в Європейській раді, ми так не приймемо. І це матиме наслідки, які далеко виходять за межі цієї окремої події... Коли почнеться формування бюджету та всього, що з нього випливає, нам доведеться ще раз принципово поговорити про це питання", - пообіцяв він.
Орбан майже догрався
Зазначимо, ще перед проведенням саміту Мерц закликав Європейський Союз терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро. Проте усі зусилля країн ЄС були даремними: вмовити Орбана зняти вето не вдалося.
Орбан скористався пошкодженням нафтопроводу "Дружба" у січні, щоб заблокувати кредит для України. Це порушення власного слова, даного лідерам ЄС, і водночас зручний привід для передвиборчої кампанії.
Проте схоже, що на цей раз угорський прем'єр все ж таки дограється. Члени ЄС не тільки піддали Орбана критиці, але й відкрито натякають, що не збираються пробачати Будапешту його саботаж.
Наприклад, Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку угорського прем'єра "неприйнятною".