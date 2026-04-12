Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что на сегодняшних выборах в парламент, за 16 лет пребывание у власти, он и его партия одержали поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News.

По словам Орбана, результаты голосования хоть пока и не окончательные, но уже понятны. На этом фоне он при поздравил оппозиционную партию "Тиса" и ее лидера Петера Мадяра с победой.

"Результат выборов для нас болезненный, но однозначный... Я поздравил партию-победителя", - сказал Орбан.

Отметим, что по состоянию на 22:45 ЦИК Венгрии подсчитала уже 66,69% голосов. Оппозиционная партия "Тиса" ушла в отрыв и, предварительно, забирает конституционное большинство - 137 мандатов из всего 199 в парламенте.

Тем временем партия Орбана на эту минуту имеет 27,64% голосов, что равняется 55 мандатам.