Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что на сегодняшних выборах в парламент, за 16 лет пребывание у власти, он и его партия одержали поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News.
По словам Орбана, результаты голосования хоть пока и не окончательные, но уже понятны. На этом фоне он при поздравил оппозиционную партию "Тиса" и ее лидера Петера Мадяра с победой.
"Результат выборов для нас болезненный, но однозначный... Я поздравил партию-победителя", - сказал Орбан.
Отметим, что по состоянию на 22:45 ЦИК Венгрии подсчитала уже 66,69% голосов. Оппозиционная партия "Тиса" ушла в отрыв и, предварительно, забирает конституционное большинство - 137 мандатов из всего 199 в парламенте.
Тем временем партия Орбана на эту минуту имеет 27,64% голосов, что равняется 55 мандатам.
Помощь США и РФ так и не дали победу Орбану
Напомним, в СМИ перед выборами в Венгрии была информация, что Россия развернула в Венгрии масштабную кампанию по дезинформации. Цель состояла в том, чтобы поддержать Орбана и дискредитировать оппозицию.
Также в российских СМИ была информация, что Кремль допускал, что Орбан проиграет эти выборы. По информации медиа, на этот случай РФ готовит почву, чтобы обвинить в поражении венгерскую команду.
Но важно добавить, что помочь Орбану пыталась не только Россия. На днях с официальным визитом в страну прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. На одном из митингов он позвонил по телефону президенту США Дональду Трампу, и тот при всех признался в "любви" Орбану.
Кроме того, несколько дней назад Трамп пообещал Венгрии экономическое процветание, если страной продолжит руководить Виктор Орбан.