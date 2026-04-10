"Навіть з нашою допомогою не змогли". У Путіна допускають програш Орбана на виборах, - ЗМІ

У Кремлі допускають поразку партії чинного прем'єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. РФ готує ґрунт, щоб звинуватити у можливому фіаско саму угорську команду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Оцінки Кремля напередодні виборів

За інформацією видання Meduza, влада РФ припускає, що партія "Фідес" програє вибори, які заплановані на 12 квітня.

Джерела, близькі до адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, зазначають, що раніше в Москві сподівалися на перемогу Орбана завдяки зусиллям політтехнологів, проте наразі в Кремлі налаштовані скептично.

"Надії на те, що Орбан та його технологи зможуть переламати ситуацію та виграти вибори за партсписками спочатку були. Зараз у Кремлі припускають, що і цього не буде", - цитує видання свого співрозмовника.

За даними медіа, у разі програшу підконтрольні Кремлю ЗМІ подаватимуть це як "кольорову революцію", організовану Євросоюзом.

Водночас особисто для Путіна винним виставлять самого Орбана.

"Навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли", - вже звучать тези в Кремлі.

Втручання РФ у виборчий процес

Раніше західні ЗМІ, зокрема Financial Times та The Washington Post, повідомляли про спроби Росії допомогти "Фідес".

План передбачав просування образу Орбана як "сильного лідера" та інформаційні атаки на його головного опонента - Петера Мадьяра та його партію "Тиса".

У Кремлі заперечують офіційне управління кампанією, проте підтверджують "сприяння" у соціальних мережах.

Позиція США та рейтинги

На підтримку Віктора Орбана публічно виступили президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Попри це, останні опитування свідчать, що "Фідес" поступається за популярністю партії "Тиса", хоча значна частина виборців ще не визначилася з вибором.