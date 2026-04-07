ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп публічно зізнався Орбану в любові: "Він фантастична людина"

21:56 07.04.2026 Вт
2 хв
Президент США засипав угорського прем'єра компліментами
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп і Віктор Орбан (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публічно "зізнався" угорському прем'єру Віктору Орбану в любові під час телефонного дзвінка на передвиборчому мітингу в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на мітингу.

Читайте також: Венс в Угорщині заговорив мовою Орбана: Україна "втручається", а Брюссель - "руйнує"

Під час мітингу Джей Ді Венс зателефонував Трампу та увімкнув гучний зв'язок. Венс сказав президенту США, що з ним на зв’язку близько 5000 угорців, які, за його словами, "люблять Трампа навіть більше за Орбана".

У відповідь американський президент зазначив, що "любить Віктора і любить Угорщину" та висловив угорському прем'єру слова підтримки.

"Я не можу в це повірити. Не можу в це повірити, бо я люблю Угорщину та люблю Віктора. Я вам скажу, він фантастична людина, у нас склалися чудові стосунки. Він робить свою роботу", - заявив Трамп.

Крім того, президент США додав, що Орбан "не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгатися в неї, як це зробили інші".

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", - сказав він.

Нагадаємо, візит Джей Ді Венса до Будапешта відбувся напередодні парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Трампа хоче підтримати Віктора Орбана, який згідно з результатами опитувань може програти опозиції.

Зазначимо, Венс під час свого візиту до Угорщини заявив, що найбільший внесок у зусилля щодо завершення повномасштабної війни в Україні нібито зробили Дональд Трамп та Віктор Орбан.

РБК-Україна раніше писало, що Орбан заявляв про готовність стати для російського диктатора Володимира Путіна "мишею", яка допомагає "леву", та пропонував свою допомогу у "врегулюванні" війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан Джей Ді Венс
