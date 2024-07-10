Орбан не розуміє природи конфлікту, посередниками можуть бути ЄС, Китай й США, - Подоляк

Як відзначив Подоляк, під час турне Орбан не мав мандату від Європейського союзу (ЄС).

"Ми розглядаємо це як "технічну" поїздку. Він приїхав сюди, чітко висловив свою дуже своєрідну позицію в цій війні: що ми повинні припинити захищатися. Потім він їде до Москви, зустрічається з Путіним (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) і говорить про капітуляцію України", - заявив Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, після поїздки Орбана до Москви, Російська Федерація завдає удару по дитячій лікарні "Охматдит". За його словами, прем'єр-міністр Угорщини не розуміє природи конфлікту, у зв'язку з чим не може виступати посередником.

Водночас посередниками, як розповів Подоляк, можуть бути лише:

ЄС;

Китай;

Сполучені Штати Америки.

"Мирна місія" Орбана

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом України. Через декілька днів він вирушив до Москви. Там він переговорив з диктатором Володимиром Путіним й вже 8 липня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

В ЄС наразі вирішують як реагувати на так звану "мирну місію" голови угорського уряду.

За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, під час саміту НАТО прем'єр зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та попросив останнього підтримати його "мирну місію".

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.