UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан не розуміє природи конфлікту, посередниками можуть бути ЄС, Китай й США, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київ розглядає турне голови угорського уряду Віктора Орбана як "технічну" поїздку. Останній не розуміє природи конфлікту між Україною та Росією, у зв'язку з чим не може бути посередником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю derStandard.

Як відзначив Подоляк, під час турне Орбан не мав мандату від Європейського союзу (ЄС). 

"Ми розглядаємо це як "технічну" поїздку. Він приїхав сюди, чітко висловив свою дуже своєрідну позицію в цій війні: що ми повинні припинити захищатися. Потім він їде до Москви, зустрічається з Путіним (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.)  і говорить про капітуляцію України", - заявив Подоляк. 

Як відзначив радник голови Офісу президента, після поїздки Орбана до Москви, Російська Федерація завдає удару по дитячій лікарні "Охматдит". За його словами, прем'єр-міністр Угорщини не розуміє природи конфлікту, у зв'язку з чим не може виступати посередником. 

Водночас посередниками, як розповів Подоляк, можуть бути лише: 

  • ЄС; 
  • Китай; 
  • Сполучені Штати Америки. 

"Мирна місія" Орбана

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом України. Через декілька днів він вирушив до Москви. Там він переговорив з диктатором Володимиром Путіним й вже 8 липня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

В ЄС наразі вирішують як реагувати на так звану "мирну місію" голови угорського уряду.

За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, під час саміту НАТО прем'єр зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та попросив останнього підтримати його "мирну місію"

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна в Україні