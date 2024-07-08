Орбан заявив Сі Цзіньпіну: важливо, щоб Китай прагнув миру в усьому світі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Пекіні зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що для угорців важливо, щоб Китай сприяв миру в усьому світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Говорячи про російсько-українську війну, угорський прем'єр-міністр зазначив, що угорці - миролюбний народ. Вони прагнуть миру, рівноваги і гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи на боці війни".
"Для нас дуже важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни. У випадку з конфліктом у сусідніх з Угорщиною країнах ми також високо цінуємо вашу мирну ініціативу", - заявив Орбан.
При цьому він назвав зустріч із Сі Цзіньпіном історичною, на якій було досягнуто серйозних домовленостей і встановлено дружбу між двома народами на багато поколінь.
"Мирні ініціативи" Орбана
2 липня Орбан відвідав Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Однією зі скандальних пропозицій угорського прем'єра було розглянути можливість одностороннього перемир'я, щоб розпочати переговори з РФ.
При цьому минулої п'ятниці Орбан приїхав до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Орбан, зокрема, запитував його про "мирні ініціативи", припинення вогню, мирні переговори та післявоєнну систему європейської безпеки.
Пізніше в МЗС України відреагували на зустріч Орбана з Путіним і заявили, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" залишається непохитним.
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