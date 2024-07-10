Орбан під час саміту НАТО зустрівся з Ердоганом, попросив підтримати його "мирну місію"

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорювали "мирну місію" голови угорського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Орбана.

Як відзначив Орбан, Ердоган є важливим партнером у його так званій "мирній місії", оскільки Туреччина була єдиною країною, яка "успішно виступила посередником між ворогуючими сторонами в російсько-українській війні".

President @RTErdogan is an important partner in our peace mission! #Türkiye is the only country that successfully mediated between the warring parties in the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/w1prpGTGjb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 10, 2024

Зокрема він додав, що його "мирна місія" продовжується.

За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, прем'єр-міністр під час перемовин з Ердоганом попросив останнього підтримати "угорську миротворчу місію".

"Мирна місія" Орбана

2 липня Віктор Орбан прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вже 5 липня угорський прем'єр вирушив до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. А 8 липня Орбан також зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом у Європейському союзі вирішують як реагувати на так звану "мирну місію" голови угорського уряду.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.