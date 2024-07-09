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В ЄС визначаються, як відреагувати на поїздку Орбана до Росії, - ЗМІ

Вівторок 09 липня 2024 15:06
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В ЄС визначаються, як відреагувати на поїздку Орбана до Росії, - ЗМІ Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини та Володимир Путін, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 10 липня, посли 27 країн Європейського союзу (ЄС) зберуться в Брюсселі, щоб обговорити нещодавню поїздку голови угорського уряду Віктора Орбана до Росії на тлі шестимісячного головування Угорщини в блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Нарада за зачиненими дверима відбудеться на вимогу Польщі, яка разом з іншими висловила застереження після того, як Орбан відвідав Москву 5 липня та Пекін 8 та назвав це "мирною місією".

Особисто прем'єр-міністр Угорщини зізнався у тому, що тримав турне в таємниці від союзників.

"Угорський прем’єр подав суперечливі пояснення своєї ролі, визнаючи з одного боку, що він не був уповноважений Європейським союзом на переговори й наголошуючи, що діяв як суверенний керівник своєї держави", - додає "Голос Америки".

Водночас Орбан заявив, що його турне пов'язане з головуванням Угорщини в ЄС. Зокрема стверджує про намагання впливати на європейську політику й змінити курс, який був визначений більшістю членів блоку.

Як відзначав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель, поїздка Орбана відбувалась "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією".

"Прем'єр-міністр Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської ради. Така позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", - заявив Боррель.

Турне Орбана

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва. Там він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вже 5 липня глава угорського уряду поїхав до Москви, де зустрівся із диктатором Володимиром Путіним. А 8 липня Орбан також зустрівся й з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та як на це відреагували європейські політики - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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