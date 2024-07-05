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ЗМІ повідомили, що Орбан їде до Москви. Прем'єр Угорщини не підтвердив

П'ятниця 05 липня 2024 10:03
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ЗМІ повідомили, що Орбан їде до Москви. Прем'єр Угорщини не підтвердив Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Низка ЗМІ повідомила, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Києва вирушить до Москви. Однак він не підтвердив цієї інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорське видання 24.

"Наступний крок, наступний крок. Ми поговоримо про це, коли все буде готово", - багатозначно відповів Орбан, відповідаючи на запитання про можливий візит до Росії.

Тож поки що незрозуміло, чи поїде він до Москви для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас Орбан заявив, що важко оцінювати вплив його поїздки до Києва на переговори України та РФ.

"Ми повинні бути обережні, коли говоримо про це. Важко оцінити вплив такої зустрічі. Угорщина повинна знати своє місце і свою вагу. Сьогодні немає діалогу, а без нього важко рухатися до миру", - заявив він.

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що Європа повинна тримати в руках компас миру і людяності. Орбан також підкреслив, що він не веде переговори від імені ЄС, а лише ставить запитання.

"Якщо ми будемо сидіти в Брюсселі, ми не зможемо наблизитися до миру. Кожен боїться, що, коли він укладає перемир'я, інший цим скористається", - сказав він.

Візит Орбана до Києва

Вперше за понад 10 років, Орбан приїхав до Києва на офіційний візит 2 липня. Він приїхав у зв'язку із головуванням Будапешта до ЄС.

Порушували питання глобальної угоди про співпрацю між країнами під час зустрічі із Зеленським. Орбан запропонував президентові України зупинити військові дії до початку мирних переговорів із Росією.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, не лише Угорщина виступила з такою пропозицією.

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