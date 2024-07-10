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Орбан не понимает природу конфликта, посредниками могут быть ЕС, Китай и США, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев рассматривает турне главы венгерского правительства Виктора Орбана как "техническую" поездку. Последний не понимает природы конфликта между Украиной и Россией, в связи с чем не может быть посредником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью derStandard.

Как отметил Подоляк, во время турне Орбан не имел мандата от Европейского союза (ЕС). 

"Мы рассматриваем это как "техническую" поездку. Он приехал сюда, четко выразил свою очень своеобразную позицию в этой войне: что мы должны прекратить защищаться. Затем он едет в Москву, встречается с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) и говорит о капитуляции Украины", - заявил Подоляк. 

Как отметил советник главы Офиса президента, после поездки Орбана в Москву, Российская Федерация наносит удар по детской больнице "Охматдет". По его словам, премьер-министр Венгрии не понимает природы конфликта, в связи с чем не может выступать посредником. 

В то же время посредниками, как рассказал Подоляк, могут быть только: 

  • ЕС; 
  • Китай; 
  • Соединенные Штаты Америки. 

"Мирная миссия" Орбана

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины. Через несколько дней он отправился в Москву. Там он переговорил с диктатором Владимиром Путиным и уже 8 июля встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ЕС сейчас решают, как реагировать на так называемую "мирную миссию" главы венгерского правительства.

По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, во время саммита НАТО премьер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и попросил последнего поддержать его "мирную миссию".

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.

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