Орбан не понимает природу конфликта, посредниками могут быть ЕС, Китай и США, - Подоляк

Как отметил Подоляк, во время турне Орбан не имел мандата от Европейского союза (ЕС).

"Мы рассматриваем это как "техническую" поездку. Он приехал сюда, четко выразил свою очень своеобразную позицию в этой войне: что мы должны прекратить защищаться. Затем он едет в Москву, встречается с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) и говорит о капитуляции Украины", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, после поездки Орбана в Москву, Российская Федерация наносит удар по детской больнице "Охматдет". По его словам, премьер-министр Венгрии не понимает природы конфликта, в связи с чем не может выступать посредником.

В то же время посредниками, как рассказал Подоляк, могут быть только:

ЕС;

Китай;

Соединенные Штаты Америки.

"Мирная миссия" Орбана

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины. Через несколько дней он отправился в Москву. Там он переговорил с диктатором Владимиром Путиным и уже 8 июля встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ЕС сейчас решают, как реагировать на так называемую "мирную миссию" главы венгерского правительства.

По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, во время саммита НАТО премьер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и попросил последнего поддержать его "мирную миссию".

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.