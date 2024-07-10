Орбан не розуміє природи конфлікту, посередниками можуть бути ЄС, Китай й США, - Подоляк
Київ розглядає турне голови угорського уряду Віктора Орбана як "технічну" поїздку. Останній не розуміє природи конфлікту між Україною та Росією, у зв'язку з чим не може бути посередником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю derStandard.
Як відзначив Подоляк, під час турне Орбан не мав мандату від Європейського союзу (ЄС).
"Ми розглядаємо це як "технічну" поїздку. Він приїхав сюди, чітко висловив свою дуже своєрідну позицію в цій війні: що ми повинні припинити захищатися. Потім він їде до Москви, зустрічається з Путіним (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) і говорить про капітуляцію України", - заявив Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, після поїздки Орбана до Москви, Російська Федерація завдає удару по дитячій лікарні "Охматдит". За його словами, прем'єр-міністр Угорщини не розуміє природи конфлікту, у зв'язку з чим не може виступати посередником.
Водночас посередниками, як розповів Подоляк, можуть бути лише:
- ЄС;
- Китай;
- Сполучені Штати Америки.
"Мирна місія" Орбана
2 липня Орбан прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом України. Через декілька днів він вирушив до Москви. Там він переговорив з диктатором Володимиром Путіним й вже 8 липня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
В ЄС наразі вирішують як реагувати на так звану "мирну місію" голови угорського уряду.
За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, під час саміту НАТО прем'єр зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та попросив останнього підтримати його "мирну місію".
Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.
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