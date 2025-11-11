Орбан розраховує, що Трамп допоможе йому уникнути поразки на виборах, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, після візиту до Вашингтона Орбан заявив, що Сполучені Штати нададуть Угорщині так званий "фінансовий щит", який допоможе Будапешту впоратися з тиском з боку Європейського Союзу.

"Орбан натякнув на можливу загрозу замороження фінансування з боку Брюсселя, пов’язану з порушенням принципів верховенства права в Угорщині", - пише видання.

Угорські медіа пишуть, що Трамп і Орбан могли домовитися про валютний своп між центральними банками двох країн, що, за інформацією Politico, може стати частиною "пакету заходів із фінансового порятунку Будапешта".

Домовленості між Вашингтоном і Будапештом

Попри заяви Віктора Орбана про фінансовий щит від США, поки немає підтверджень існування будь-яких офіційних домовленостей між Вашингтоном і Будапештом, пише Politico.

Зазначається, що Національний банк Угорщини не має угод про валютні свопи з Федеральною резервною системою США, а також не володіє жодним формальним механізмом підтримки (backstop) - тобто угодою, яка б дозволяла отримати фінансову допомогу у разі кризових ситуацій.

Натомість Угорщина має своп-угоду з Європейським центральним банком щодо євро та може звернутися по підтримку до Міжнародного валютного фонду, якщо ЄЦБ не зможе або не захоче надати допомогу.

У Politico також зазначили, що представники Білого дому та Міністерства фінансів США поки не прокоментували повідомлення про можливі фінансові домовленості між Вашингтоном і Будапештом.

