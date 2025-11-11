ua en ru
Орбан розраховує, що Трамп допоможе йому уникнути поразки на виборах, - Politico

Угорщина, Вівторок 11 листопада 2025 11:44
UA EN RU
Орбан розраховує, що Трамп допоможе йому уникнути поразки на виборах, - Politico Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа напередодні парламентських виборів у своїй країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, після візиту до Вашингтона Орбан заявив, що Сполучені Штати нададуть Угорщині так званий "фінансовий щит", який допоможе Будапешту впоратися з тиском з боку Європейського Союзу.

"Орбан натякнув на можливу загрозу замороження фінансування з боку Брюсселя, пов’язану з порушенням принципів верховенства права в Угорщині", - пише видання.

Угорські медіа пишуть, що Трамп і Орбан могли домовитися про валютний своп між центральними банками двох країн, що, за інформацією Politico, може стати частиною "пакету заходів із фінансового порятунку Будапешта".

Домовленості між Вашингтоном і Будапештом

Попри заяви Віктора Орбана про фінансовий щит від США, поки немає підтверджень існування будь-яких офіційних домовленостей між Вашингтоном і Будапештом, пише Politico.

Зазначається, що Національний банк Угорщини не має угод про валютні свопи з Федеральною резервною системою США, а також не володіє жодним формальним механізмом підтримки (backstop) - тобто угодою, яка б дозволяла отримати фінансову допомогу у разі кризових ситуацій.

Натомість Угорщина має своп-угоду з Європейським центральним банком щодо євро та може звернутися по підтримку до Міжнародного валютного фонду, якщо ЄЦБ не зможе або не захоче надати допомогу.

У Politico також зазначили, що представники Білого дому та Міністерства фінансів США поки не прокоментували повідомлення про можливі фінансові домовленості між Вашингтоном і Будапештом.

Раніше Віктор Орбан заявив про домовленість з президентом США Дональдом Трампом про "безстрокове" звільнення Угорщини від американських санкцій проти РФ.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа спростувала заяви угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток.

Віктор Орбан у коментарі угорським медіа заявив, що країна й надалі отримуватиме російську нафту через трубопровід "Дружба", стверджуючи, що США зробили для Будапешта виняток із санкцій.

Американські ЗМІ повідомляють, що Вашингтон дійсно надав Угорщині однорічне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Однак це рішення має свою ціну: Угорщина погодилася закупити американський ЗПГ на суму близько 600 мільйонів доларів.

