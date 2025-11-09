Білий дім спростував заяви Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій
Адміністрація президента США Дональда Трампа спростувала заяви угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток.
Про це заявив представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, розбіжності виникли після візиту угорської делегації до США. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook назвав переговори повністю успішними та заявив, що прем’єр-міністр нібито домігся необмеженого за часом послаблення санкцій.
"Прем’єр-міністр чітко сказав: під час зустрічі з президентом США нам підтвердили безстрокове звільнення від санкцій", - написав Сійярто.
Однак представник Білого дому в коментарі Reuters відкинув ці твердження, уточнивши, що виняток діятиме лише протягом одного року.
За інформацією американської сторони, домовленість також передбачає, що Угорщина зобов’язується диверсифікувати енергопостачання та закупити американський скраплений природний газ приблизно на 600 мільйонів доларів.
Орбан "нанив" звільнення від санкцій - але є нюанс
Віктор Орбан у коментарі угорським медіа заявив, що країна й надалі отримуватиме російську нафту через трубопровід "Дружба", стверджуючи, що США зробили для Будапешта виняток із санкцій.
Американські ЗМІ повідомляють, що Вашингтон дійсно надав Угорщині однорічне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Однак це рішення має свою ціну: Угорщина погодилася закупити американський СПГ на суму близько 600 мільйонів доларів.
Втім, роль США в цьому питанні обмежена. Ключовий контроль за транзитом російської нафти до Європи здійснює Україна. Президент Володимир Зеленський уже наголосив, що Київ не дозволить Росії надалі постачати нафту до ЄС.
З огляду на численні удари Сил безпілотних систем України по об’єктах нафтопроводу "Дружба", можливість постачання російської нафти до Угорщини виглядає дедалі менш реалістичною.
А ось міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій, які могли б застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.