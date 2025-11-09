Білий дім спростував заяви Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій

Адміністрація президента США Дональда Трампа спростувала заяви угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, розбіжності виникли після візиту угорської делегації до США. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook назвав переговори повністю успішними та заявив, що прем’єр-міністр нібито домігся необмеженого за часом послаблення санкцій.

"Прем’єр-міністр чітко сказав: під час зустрічі з президентом США нам підтвердили безстрокове звільнення від санкцій", - написав Сійярто.

Однак представник Білого дому в коментарі Reuters відкинув ці твердження, уточнивши, що виняток діятиме лише протягом одного року.

За інформацією американської сторони, домовленість також передбачає, що Угорщина зобов’язується диверсифікувати енергопостачання та закупити американський скраплений природний газ приблизно на 600 мільйонів доларів.