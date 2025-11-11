Орбан рассчитывает, что Трамп поможет ему избежать поражения на выборах, - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется на поддержку президента США Дональда Трампа накануне парламентских выборов в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает издание, после визита в Вашингтон Орбан заявил, что Соединенные Штаты предоставят Венгрии так называемый "финансовый щит", который поможет Будапешту справиться с давлением со стороны Европейского Союза.

"Орбан намекнул на возможную угрозу замораживания финансирования со стороны Брюсселя, связанную с нарушением принципов верховенства права в Венгрии", - пишет издание.

Венгерские медиа пишут, что Трамп и Орбан могли договориться о валютном свопе между центральными банками двух стран, что, по информации Politico, может стать частью "пакета мер по финансовому спасению Будапешта".

Договоренности между Вашингтоном и Будапештом

Несмотря на заявления Виктора Орбана о финансовом щите от США, пока нет подтверждений существования каких-либо официальных договоренностей между Вашингтоном и Будапештом, пишет Politico.

Отмечается, что Национальный банк Венгрии не имеет соглашений о валютных свопах с Федеральной резервной системой США, а также не обладает никаким формальным механизмом поддержки (backstop) - то есть соглашением, которое бы позволяло получить финансовую помощь в случае кризисных ситуаций.

Зато Венгрия имеет своп-соглашение с Европейским центральным банком по евро и может обратиться за поддержкой в Международный валютный фонд, если ЕЦБ не сможет или не захочет оказать помощь.

В Politico также отметили, что представители Белого дома и Министерства финансов США пока не прокомментировали сообщения о возможных финансовых договоренностях между Вашингтоном и Будапештом.