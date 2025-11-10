Орбан хвалиться "домовленістю з Трампом": санкції США не торкнуться Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про домовленість з президентом США Дональдом Трампом про "безстрокове" звільнення Угорщини від американських санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Угорщини.
"Ми потиснули руки з президентом Трампом щодо безстрокового звільнення Угорщини від американських нафтових санкцій. Поки він там президент, а я тут прем’єр-міністр - санкцій не буде", - заявив Орбан.
За його словами, ставки для країни були "надзвичайно високими".
Політик зазначив, що запровадження санкцій США проти російських енергоносіїв могло б призвести до подорожчання комунальних послуг удвічі або навіть утричі та підвищення цін на газ на тисячу форинтів (офіційна грошова одиниця Угорщини) до Різдва.
"Це була б справжня катастрофа", - додав угорський прем’єр.
Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа спростувала заяви угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток.
Віктор Орбан у коментарі угорським медіа заявив, що країна й надалі отримуватиме російську нафту через трубопровід "Дружба", стверджуючи, що США зробили для Будапешта виняток із санкцій.
Американські ЗМІ повідомляють, що Вашингтон дійсно надав Угорщині однорічне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Однак це рішення має свою ціну: Угорщина погодилася закупити американський ЗПГ на суму близько 600 мільйонів доларів.
Втім, роль США в цьому питанні обмежена. Ключовий контроль за транзитом російської нафти до Європи здійснює Україна. Президент Володимир Зеленський уже наголосив, що Київ не дозволить Росії надалі постачати нафту до ЄС.