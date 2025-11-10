Орбан хвалиться "домовленістю з Трампом": санкції США не торкнуться Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про домовленість з президентом США Дональдом Трампом про "безстрокове" звільнення Угорщини від американських санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Угорщини.

"Ми потиснули руки з президентом Трампом щодо безстрокового звільнення Угорщини від американських нафтових санкцій. Поки він там президент, а я тут прем’єр-міністр - санкцій не буде", - заявив Орбан.

За його словами, ставки для країни були "надзвичайно високими".

Політик зазначив, що запровадження санкцій США проти російських енергоносіїв могло б призвести до подорожчання комунальних послуг удвічі або навіть утричі та підвищення цін на газ на тисячу форинтів (офіційна грошова одиниця Угорщини) до Різдва.

"Це була б справжня катастрофа", - додав угорський прем’єр.

