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Орбан прибув з візитом до Москви, планує зустрітись з Путіним

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини та Володимир Путін, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 липня, голова угорського уряду Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Планує зустрітись з головою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника прем'єр-міністра Берталана Хаваші, якого цитує місцеве видання Index.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви в рамках своєї мирної місії. Він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним", - заявив речник. 

Візит Орбана до Києва

2 липня, Орбан вперше за більш ніж за 10 років прибув до Києва з візитом. Його приїзд був обумовлений головуванням Будапешта в Європейському Союзі (ЄС).

Під час зустрічі з президентом України Зеленським сторони обговорювали питання глобальної угоди про співпрацю між країнами. Орбан запропонував колезі припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зауважив, що Угорщина не єдина країна, яка виступила з подібною ініціативою. Зеленський вислухав Орбана, проте висловив свою точку зору у відповідь.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяМоскваВіктор Орбан