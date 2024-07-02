У Зеленського відреагували на пропозицію Орбана про припинення вогню

Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь. Але Київ має свій план, як досягти миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.

"Угорщина - не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою", - зазначив Жовква.

Він нагадав, що Україна хоче миру, і для цього є інструмент. Зокрема, було проведено перший саміт миру і триває підготовка до другого.

За словами Жовкви, представники РФ можуть брати участь у другому саміті миру, якщо країна-агресор не ставитиме перед Україною ультиматуми.