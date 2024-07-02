Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Орбана та Зеленського в Києві.
За його словами, війна дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.
Він заявив, що дуже високо цінує усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені.
"І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини", - сказав Орбан.
Орбан заявив, що припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. "Я це розповів президенту, і я вдячний президенту за відверту думку щодо цього питання", - додав прем’єр-міністр Угорщини.
Візит Орбана до Києва
Нагадаємо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.
Перед візитом він пообіцяв зробити "перший крок" до встановлення миру в Україні.
Орбан відомий своєю дружбою з Володимиром Путіним та постійно блокує допомогу Україні від ЄС.
Угорщина є єдиною країною в Європі, яку українці сприймають як ворожу.