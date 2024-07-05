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Орбан прибыл с визитом в Москву, планирует встретиться с Путиным

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и Владимир Путин, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 июля, глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера премьер-министра Берталана Хаваши, которого цитирует местное издание Index.

"Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей мирной миссии. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным", - заявил спикер.

Визит Орбана в Киев

2 июля Орбан впервые за более чем за 10 лет прибыл в Киев с визитом. Его приезд был обусловлен председательством Будапешта в Европейском Союзе (ЕС).

В ходе встречи с президентом Украины Зеленским стороны обсуждали вопрос глобального соглашения о сотрудничестве между странами. Орбан предложил коллеге прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что Венгрия не единственная страна, выступившая с подобной инициативой. Зеленский выслушал Орбана, однако высказал свою точку зрения в ответ.

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