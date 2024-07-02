ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан анонсував глобальну угоду про співробітництво з Україною

Вівторок 02 липня 2024 14:31
UA EN RU
Орбан анонсував глобальну угоду про співробітництво з Україною Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною. Документ буде регулювати відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами", - заявив Орбан.

Прем'єр-міністр також додав, що Будапешт братиме участь в майбутній модернізації економіки України відповідно до своїх можливостей.

Зокрема сьогоднішній діалог повинен стати основою для майбутнього двостороннього документа. Загалом він повинен буде регулювати відносини між країнами й може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

Відносини між Україною та Угорщиною

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Угорщина Віктор Орбан
NEWS
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро