Орбан поїхав до Вашингтона: з Трампом говоритимуть і про війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем переговорів стане війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у Facebook .

Як заявив Орбан перед вильотом, після переобрання президента Трампа в угорсько-американських відносинах відкрилися нові перспективи.

"Перші десять місяців цього року були першим етапом, коли ми виправили все те, від чого Угорщина та угорсько-американські відносини постраждали за часів адміністрації Байдена", - стверджує він.

За словами угорського прем’єра, його візит до США має відкрити "новий розділ" у відносинах між Вашингтоном і Будапештом.

"Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб відкрити нову главу в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом. Наша мета - розвивати стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, оборонну співпрацю та консультації щодо світу після російсько-української війни. Ми працюємо над угодою, заснованою на взаємній вигоді та на благо всіх угорців", - написав Орбан.