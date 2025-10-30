Трамп зустрінеться з Орбаном у Вашингтоні: названо нову дату
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада - на день раніше, ніж повідомляли ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Index.
Керівник апарату Орбана Гергей Гуляш підтвердив дату зустрічі та заявив, що між Будапештом та Вашингтоном вже тривалий час ведуться перемовини щодо низки питань. Орбан хоче під час візиту досягти "домовленостей" про співпрацю в низці сфер - енергетичній, військовій, економічній та фінансовій.
"Зустріч дасть можливість двом лідерам обмінятися думками про можливі шляхи досягнення миру та обговорити план дій, що приведе до американсько-російської зустрічі та, як наслідок, припинення російсько-української війни", - заявив Гуляш.
Зазначимо, видання Bloomberg писало, що Орбан та Трамп можуть провести зустріч "наприкінці наступного тижня" - у якості дати було названо 8 листопада. Але виявилося, що зустріч відбудеться трохи раніше.
Припускалося, що головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом. Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.
При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер розкритикував угорську позицію. Він заявив, що у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти та газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні постачання в Угорщину.