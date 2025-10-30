ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп зустрінеться з Орбаном у Вашингтоні: названо нову дату

Угорщина, Четвер 30 жовтня 2025 16:15
UA EN RU
Трамп зустрінеться з Орбаном у Вашингтоні: названо нову дату Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада - на день раніше, ніж повідомляли ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Index.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуляш підтвердив дату зустрічі та заявив, що між Будапештом та Вашингтоном вже тривалий час ведуться перемовини щодо низки питань. Орбан хоче під час візиту досягти "домовленостей" про співпрацю в низці сфер - енергетичній, військовій, економічній та фінансовій.

"Зустріч дасть можливість двом лідерам обмінятися думками про можливі шляхи досягнення миру та обговорити план дій, що приведе до американсько-російської зустрічі та, як наслідок, припинення російсько-української війни", - заявив Гуляш.

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що Орбан та Трамп можуть провести зустріч "наприкінці наступного тижня" - у якості дати було названо 8 листопада. Але виявилося, що зустріч відбудеться трохи раніше.

Припускалося, що головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом. Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.

При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер розкритикував угорську позицію. Він заявив, що у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти та газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні постачання в Угорщину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні