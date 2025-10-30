Трамп зустрінеться з Орбаном у Вашингтоні: названо нову дату

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада - на день раніше, ніж повідомляли ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Index.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуляш підтвердив дату зустрічі та заявив, що між Будапештом та Вашингтоном вже тривалий час ведуться перемовини щодо низки питань. Орбан хоче під час візиту досягти "домовленостей" про співпрацю в низці сфер - енергетичній, військовій, економічній та фінансовій. "Зустріч дасть можливість двом лідерам обмінятися думками про можливі шляхи досягнення миру та обговорити план дій, що приведе до американсько-російської зустрічі та, як наслідок, припинення російсько-української війни", - заявив Гуляш.