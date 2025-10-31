ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій проти російської нафти

США, П'ятниця 31 жовтня 2025 19:59
UA EN RU
Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій проти російської нафти Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп відмовився звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти, про що його просив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

Відповідаючи на питання щодо прохання Орбана, Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній.

"Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти Росії, але я не надав Орбану звільнення", - сказав президент США.

Зустріч Трампа та Орбана

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада.

За даними джерел, головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом.

Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.

При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер розкритикував угорську позицію. Він заявив, що у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти та газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні постачання в Угорщину.

Сьогодні стало відомо, що Орбан планує пояснити Трампу, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафту та газ з Росії.

За його словами, оскільки в Угорщині немає моря, вона залежить від сухопутних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.

На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Окрім того, за його словами, без російських енергоносіїв ціни на угорські енергоносії нібито стрімко зростуть, і Будапешт намагається знайти оптимальний вихід з ситуації.

За даними аналітиків, уряд Орбана намагається представити відділення від російських енергоносіїв як неймовірно дорогий та небезпечний крок для країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки НАФТА Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан Санкції проти Росії
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні