Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп відмовився звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти, про що його просив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

"Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти Росії, але я не надав Орбану звільнення", - сказав президент США.

Відповідаючи на питання щодо прохання Орбана, Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній.

Зустріч Трампа та Орбана

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада.

За даними джерел, головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом.

Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.

При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер розкритикував угорську позицію. Він заявив, що у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти та газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні постачання в Угорщину.

Сьогодні стало відомо, що Орбан планує пояснити Трампу, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафту та газ з Росії.

За його словами, оскільки в Угорщині немає моря, вона залежить від сухопутних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.

На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Окрім того, за його словами, без російських енергоносіїв ціни на угорські енергоносії нібито стрімко зростуть, і Будапешт намагається знайти оптимальний вихід з ситуації.

За даними аналітиків, уряд Орбана намагається представити відділення від російських енергоносіїв як неймовірно дорогий та небезпечний крок для країни.