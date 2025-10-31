Орбан хоче пояснити Трампу, чому Угорщина повинна і надалі купувати нафту та газ з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує пояснити президенту США Дональду Трампу, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафту та газ з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

За його словами, оскільки в Угорщині немає моря, а отже, країна залежить від сухопутних маршрутів, якими енергоносії може надходити в країну.

"Це сухопутні трубопроводи, і якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, ми не матимемо енергії. Нам потрібно дати американцям зрозуміти це, якщо ми хочемо отримати якесь звільнення від американських санкцій на імпорт енергоносіїв, які торкаються Росії", - заявив Орбан.

Він також зазначив, що кожна держава має право захищати себе на національному рівні від такого режиму санкцій.

На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Окрім того, за його словами, без російських енергоносіїв ціни на угорські енергоносії нібито стрімко зростуть, і Будапешт намагається знайти оптимальний вихід з ситуації.

За даними аналітиків, уряд Орбана намагається представити відділення від російських енергоносіїв як неймовірно дорогий та небезпечний крок для країни.