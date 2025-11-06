ua en ru
Орбан поехал в Вашингтон: с Трампом будут говорить и о войне в Украине

Четверг 06 ноября 2025 14:11
UA EN RU
Орбан поехал в Вашингтон: с Трампом будут говорить и о войне в Украине Фото: Виктор Орбан и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем переговоров станет война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook.

Как заявил Орбан перед вылетом, после переизбрания президента Трампа в венгерско-американских отношениях открылись новые перспективы.

"Первые десять месяцев этого года были первым этапом, когда мы исправили все то, от чего Венгрия и венгерско-американские отношения пострадали во времена администрации Байдена", - утверждает он.

По словам венгерского премьера, его визит в США должен открыть "новый раздел" в отношениях между Вашингтоном и Будапештом.

"Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы открыть новую главу в венгерско-американских отношениях с президентом Трампом. Наша цель - развивать стратегическое партнерство, которое включает энергетические отношения, инвестиции, оборонное сотрудничество и консультации по миру после российско-украинской войны. Мы работаем над соглашением, основанным на взаимной выгоде и на благо всех венгров", - написал Орбан.

Санкции США против России

США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России, усиливая давление на Кремль и призывая диктатора Владимира Путина к реальным мирным переговорам. Евросоюз, в свою очередь планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного газа до 2027 года.

На этом фоне глава Белого дома призвал премьера Венгрии уменьшить зависимость от российской нефти.

В Будапеште ответили, что это невозможно из-за географических и технических ограничений, отметив, что Москва продолжает выполнять свои контрактные обязательства.

Орбан раскритиковал американские санкции, назвав их ошибочными, и заявил, что Венгрия ищет способы обойти ограничения, введенные против российских нефтяных компаний.

Встреча Трампа и Орбана

Напомним, как ранее сообщалось, встреча Трампа и Орбана в Белом доме запланирована на 7 ноября.

СМИ писали, что премьер Венгрии планирует объяснить президенту США, почему Будапешт должен и в дальнейшем покупать нефть и газ из РФ.

Перед тем Трамп заявлял, что отказался освободить Венгрию от санкций против российской нефти, о чем его просил венгерский премьер Виктор Орбан.

