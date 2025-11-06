Орбан поехал в Вашингтон: с Трампом будут говорить и о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем переговоров станет война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook .

Как заявил Орбан перед вылетом, после переизбрания президента Трампа в венгерско-американских отношениях открылись новые перспективы.

"Первые десять месяцев этого года были первым этапом, когда мы исправили все то, от чего Венгрия и венгерско-американские отношения пострадали во времена администрации Байдена", - утверждает он.

По словам венгерского премьера, его визит в США должен открыть "новый раздел" в отношениях между Вашингтоном и Будапештом.

"Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы открыть новую главу в венгерско-американских отношениях с президентом Трампом. Наша цель - развивать стратегическое партнерство, которое включает энергетические отношения, инвестиции, оборонное сотрудничество и консультации по миру после российско-украинской войны. Мы работаем над соглашением, основанным на взаимной выгоде и на благо всех венгров", - написал Орбан.