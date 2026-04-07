Орбан і Трамп - головні миротворці? Венс зробив гучну заяву про Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільший внесок у зусилля з припинення війни між Росією та Україною зробили Дональд Трамп та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Що сказав Венс
Під час офіційного візиту до Будапешта та зустрічі з Віктором Орбаном Венс наголосив, що війни можна було б уникнути за іншого керівництва США, однак головним інструментом залишається дипломатія.
"Ця війна ніколи б не почалася, якби чотири роки тому президентом був Дональд Трамп. Але тепер, коли вона вже почалася, двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп і Віктор Орбан", - заявив віцепрезидент.
За словами Венса, ефективність обох політиків зумовлена їхнім прагненням зрозуміти інтереси обох сторін - як української, так і російської. Він додав, що вони досягли цього завдяки дипломатичним зусиллям та постійному діалогу.
Венс також зазначив, що США продовжуватимуть брати участь у мирному процесі.
Нагадаємо, візит Джей Ді Венса до Будапешта відбувся напередодні парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. За даними ЗМІ, адміністрація Трампа хоче підтримати Віктора Орбана, який за результатами опитувань може програти опозиції.
Раніше Орбан заявляв про готовність стати для Путіна "мишею", яка допомагає "леву", та пропонував російському диктатору допомогу у "врегулюванні" війни.
Експерти також припускають, що Орбан може інсценувати вибух на газопроводі в Сербії, аби звинуватити Україну та ввести надзвичайний стан перед виборами.
Паралельно в Угорщині спалахнув скандал: колишній бандит розповів, що у 1990-х роках кримінальні кола фінансували кампанію Орбана.