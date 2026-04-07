Орбан и Трамп - главные миротворцы? Вэнс сделал громкое заявление об Украине

Что сказал Вэнс

Во время официального визита в Будапешт и встречи с Виктором Орбаном Вэнс отметил, что войны можно было бы избежать при другом руководстве США, однако главным инструментом остается дипломатия.

"Эта война никогда бы не началась, если бы четыре года назад президентом был Дональд Трамп. Но теперь, когда она уже началась, двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту, стали Дональд Трамп и Виктор Орбан", - заявил вице-президент.

По словам Венса, эффективность обоих политиков обусловлена их стремлением понять интересы обеих сторон - как украинской, так и российской. Он добавил, что они достигли этого благодаря дипломатическим усилиям и постоянному диалогу.

Вэнс также отметил, что США будут продолжать участвовать в мирном процессе.