Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы
Фото: кубок Лиги Европы (facebook.com/EuropaLeague)
Сегодня, 18 марта, определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 финала из этого турнира вылетели оба представителя Украины - "Динамо" и "Шахтер".
Подробнее о результатах матчей - в материале РБК-Украина.
В ответных матчах 1/8 финала зафиксированы следующие результаты:
- "Мольде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания) 2:1 (2:3 по сумме двух матчей);
- "Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 0:1 (3:2);
- "ШАХТЕР" (Украина) - "Рома" (Италия) 1:2 (1:5);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия) 3:0 в дополнительное время (3:2);
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия) 0:2 (1:3);
- "Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтенд" (Англия) 0:1 (1:2);
- "Вильярреал" (Испания) - "ДИНАМО" (Украина) 2:0 (4:0);
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды) 0:2 (0:5).
Жеребьевка четвертьфинала пройдет завтра, 19 марта, в 14:00 по Киеву. Также будет проведен жребий полуфиналов. Финал Лиги Европы пройдет 26 мая в Гданьске (Польша).
Напомним, вчера также определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Так, на этой стадии сыграют "Порту", "Ливерпуль", "Боруссия Д", "ПСЖ", "Ман Сити", "Реал", "Бавария" и "Челси".