Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи
Фото: кубок Ліги Європи (facebook.com/EuropaLeague)
Сьогодні, 18 березня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 фіналу цього турніру вилетіли обидва представники України - "Динамо" і "Шахтар".
Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.
У матчах 1/8 фіналу зафіксовані наступні результати:
- "Мольде" (Норвегія) - "Гранада" (Іспанія) 2:1 (2:3 за сумою двох матчів);
- "Арсенал" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція) 0:1 (3:2);
- "ШАХТАР" (Україна) - "Рома" (Італія) 1:2 (1:5);
- "Динамо" (Хорватія) - "Тоттенхем" (Англія) 3:0 у додатковий час (3:2);
- "Рейнджерс" (Шотландія) - "Славія" (Чехія) 0:2 (1:3);
- "Мілан" (Італія) - "Манчестер Юнайтенд" (Англія) 0:1 (1:2);
- "Вильярреал" (Іспанія) - "ДИНАМО" (Україна) 2:0 (4:0);
- "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Аякс" (Нідерланди) 0:2 (0:5).
Жеребкування чвертьфіналу пройде завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву. Також буде проведено жеребкування півфіналів. Фінал Ліги Європи пройде 26 травня в Гданську (Польща).
Нагадаємо, вчора також визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Так, на цій стадії зіграють "Порту", "Ліверпуль", "Борусія Д", ПСЖ, "Ман Сіті", "Реал", "Баварія" та "Челсі".