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Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 23:56
Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Фото: кубок Ліги Європи (facebook.com/EuropaLeague)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 18 березня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 фіналу цього турніру вилетіли обидва представники України - "Динамо" і "Шахтар".

Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.

У матчах 1/8 фіналу зафіксовані наступні результати:

Жеребкування чвертьфіналу пройде завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву. Також буде проведено жеребкування півфіналів. Фінал Ліги Європи пройде 26 травня в Гданську (Польща).

Нагадаємо, вчора також визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Так, на цій стадії зіграють "Порту", "Ліверпуль", "Борусія Д", ПСЖ, "Ман Сіті", "Реал", "Баварія" та "Челсі".

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