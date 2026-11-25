Президент США Дональд Трамп відреагував сміхом на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що американські представники прагнуть угоди між Україною та РФ до січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYP.

Журналісти запитали президента США про слова Зеленського щодо бажання американських посланців досягти домовленостей до січня. У відповідь Трамп усміхнувся та перепитав:

"Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?" - заявив він.

Ймовірно, американський лвдер мав на увазі інтерв'ю Зеленського Bloomberg від 24 листопада. Президент тоді розповів, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер хочуть досягти мирної угоди до січня.

У Трампа немає чітких термінів

Американський президент наголосив, що не встановлював для себе жодних термінів завершення російсько-української війни. Водночас він заявив, що хотів би врегулювати конфлікт якомога швидше.

"Для танго потрібні двоє", - сказав Трамп, коментуючи перспективи переговорів.

Він також зауважив, що війна безпосередньо не стосується Сполучених Штатів, однак хотів би побачити її завершення вже сьогодні.

"Я не прив'язаний до жодних термінів. Просто хотів би, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується… Я б із задоволенням вирішив це питання ще сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде далі", - заявив глава Білого дому.

Трамп також висловив думку, що готовність сторін до припинення війни постійно змінюється. За його словами, іноді до домовленостей більше схильний російський диктатор Володимир Путін, а іноді - український президент.

"Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський - ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це зробити, а Путін не готовий. Все залежить від того, який саме день", - зазначив американський лідер.