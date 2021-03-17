Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Сегодня, 17 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал пробились "Порту", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ман Сити", "Реал", "Бавария" и "Челси".
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Так, поединки 1/8 финала Лиги чемпионов завершились с такими результатами:
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 3:2 (4:4 по сумме двух матчей, "Порту" победило благодаря голу на выезде);
"Боруссия Д" (Германия) - "Севилья" (Испания) 2:2 (5:4);
"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 2:0 (4:0);
"ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания) 1:1 (5:2);
"Ман Сити" (Англия) - "Боруссия М" (Германия) 2:0 (4:0);
"Реал" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3:1 (4:1);
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2:0 (3:0);
"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) 2:1 (6:2).
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, завтра также состоятся заключительные матчи 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии Украину представляют два клуба "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" дома попробуют взять реванш после разгрома от "Ромы", а киевляне после домашнего поражения встретятся на выезде с "Вильяреалом".