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Чуда не случилось. "Динамо" в сухую уступило "Вильярреалу" в 1/8 финала ЛЕ

Новина українською → Вильярреал, Четверг 18 марта 2021 23:47
Чуда не случилось. "Динамо" в сухую уступило "Вильярреалу" в 1/8 финала ЛЕ Фото: Морено отметился дублем в ворота "Динамо" (uefa.com/uefaeuropaleague)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" уступило и во втором матче против испанского "Вильярреала" и вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Испанцы забили два безответных мяча в ворота украинского клуба.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

После домашнего поражения в первом матче 0:2 шансов у киевлян было не слишком много. Для прохода нужно было забивать два и более гола, при этом сохранив свои ворота на замке. Задачу минимум игроки "Динамо" провалили уже на старте поединка. На 13-й минуте форвард "Вильярреала" Морено головой удачно замкнул подачу с правого фланга - 1:0. Это был первый удар в створ ворот киевлян.

А на 36-й минуте Морено оформил дубль и окончательно убил интригу в матче. Миколенко обрезался на своей половине, мяч оказался в ногах Парехо, который отпасовал на Морено в штрафную. Испанец немного сместился в центр и, не без помощи рикошета, переправил мяч в сетку - 2:0.

Второй тайм оказался формальностью, в котором команды больше доигрывали это двухматчевое противостояние. Счет больше не менялся, но и этого испанцам хватило, чтобы уверенно выйти в четвертьфинал - 4:0 по сумме двух матчей.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится завтра, 19 марта, в 14:00 по Киеву.

Напомним, ранее из Лиги Европы вылетел донецкий "Шахтер". "Горняки" уступили и в ответном матче римской "Роме" - 1:2.

Также РБК-Украина писало, что вчера определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

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