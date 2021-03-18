Чуда не случилось. "Динамо" в сухую уступило "Вильярреалу" в 1/8 финала ЛЕ

Киевское "Динамо" уступило и во втором матче против испанского "Вильярреала" и вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Испанцы забили два безответных мяча в ворота украинского клуба.

После домашнего поражения в первом матче 0:2 шансов у киевлян было не слишком много. Для прохода нужно было забивать два и более гола, при этом сохранив свои ворота на замке. Задачу минимум игроки "Динамо" провалили уже на старте поединка. На 13-й минуте форвард "Вильярреала" Морено головой удачно замкнул подачу с правого фланга - 1:0. Это был первый удар в створ ворот киевлян.

А на 36-й минуте Морено оформил дубль и окончательно убил интригу в матче. Миколенко обрезался на своей половине, мяч оказался в ногах Парехо, который отпасовал на Морено в штрафную. Испанец немного сместился в центр и, не без помощи рикошета, переправил мяч в сетку - 2:0.

Второй тайм оказался формальностью, в котором команды больше доигрывали это двухматчевое противостояние. Счет больше не менялся, но и этого испанцам хватило, чтобы уверенно выйти в четвертьфинал - 4:0 по сумме двух матчей.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится завтра, 19 марта, в 14:00 по Киеву.