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Без чуда. "ПСЖ" сыграл вничью с "Барселоной" и прошел в четвертьфинал ЛЧ

Новина українською → Париж, Среда 10 марта 2021 23:53
Без чуда. "ПСЖ" сыграл вничью с "Барселоной" и прошел в четвертьфинал ЛЧ Фото: Килиан Мбаппе (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

"Барселона" не смогла совершить чудо в ответном матче против "ПСЖ", добыв лишь ничью - 1:1. Такой результат позволил "ПСЖ" пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Испанскому гранду необходимо было совершить еще одно чудо - забить на выезде минимум четыре гола, сохранив при этом преимущество в три и более гола. Ранее они уже были в почти аналогичной ситуации, и вышли из нее с высоко поднятой головой. В 2017-м также на стадии 1/8 финала ЛЧ каталонцы в первом матче уступили тому же "ПСЖ" на выезде 0:4, однако дома вырвали нужную победу на последних секундах игры 6:1.

Но в этот раз быстрый гол забить "сине-гранатовым" не удалось. К тому же в середине тайма "Барса" и вовсе пропустила. На 29-й минуте защитник испанского клуба Лангле наступил на пятку форварда "ПСЖ" Икарди в штрафной. При этом игрок французского клуба даже не угрожал особо воротам. Но судья после просмотра VAR все же пенальти назначил. "Точку" уверенно реализовал Мбаппе - 1:0.

Для испанцев задача не сильно изменилась - все так же нужно забивать четырежды. И до конца первой половины каталонцы один мяч таки отыграли. Месси сумасшедшим ударом метров с 25 оставил не у дел Наваса - 1:1.

А уже в добавленное время к первой 45-минутке рефери назначил пенальти уже в ворота парижского клуба - Кюрзава пытаясь выбить мяч, попал по ноге Гризманна. Месси вызвался бить одиннадцатиметровый, но Навас ногой зацепил мяч, который после угодил в перекладину и вылетел в поле.

Во второй половине каталонцы продолжили больше атаковать. А на 60-й минуте Месси упустил еще один реальный шанс на взятие ворот. Он получил мяч почти на линии вратарской, но немного запутался в ногах, что дало возможность защитникам заблокировать удар аргентинца. Испанцы продолжали атаковать и далее, но забить больше не смогли.

Таким образом "ПСЖ" уверенно проходит в четвертьфинал ЛЧ, одержав общую победу над "Барселоной" 5:2.

Напомним, также сегодня путевку в четвертьфинал ЛЧ оформил "Ливерпуль", обыграв "Лейпциг" и во втором матче - 2:0.

Вчера дортмундская "Боруссия" смогла удержать ничью в матче с "Севильей" и по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал ЛЧ.

Также РБК-Украина писало, что "Порту" в овертайме и с удалением проиграл "Ювентусу", но смог пройти в 1/4 финала ЛЧ благодаря голу на выезде.

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